Британія і союзники дадуть Україні артилерію і бронетехніку

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна отримає більше летального озброєння для протистояння російській агресії від Британії та союзників. Ідеться, зокрема, про артилерію більшої дальності та зенітні ракети.

«В Україну, за результатами сьогоднішнього дня (ідеться про конференцію на тему України – ред.), надійде більше летальної допомоги. Низка країн виступила або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей», – цитує Бена Воллеса Reuters.

За словами міністра оборони Великої Британії, ідеться про системи протиповітряної та берегової оборони, артилерію більшої дальності, бронетехніку. Також Британія та союзники анонсували надання іншого матеріально-технічного забезпечення та розширення підготовки для українських військових.

Бен Воллес також назвав війну Росії проти України «незаконною та безпідставною».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попросив у НАТО та союзників літаки і танки, без яких, за його словами, неможливо деблокувати Маріуполь. Також Україна неодноразово заявляла, що потребує не тільки оборонної, а й летальної зброї для протистояння повномасштабному російському вторгненню.