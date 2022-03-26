Деблокувати Маріуполь без достатньої кількості важкої бронетехніки та літаків неможливо, заявив президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні в суботу, 26 березня.

Він нагадав, що в суботу в Польщі відбулася зустріч міністрів закордонних справ та оборони України з колегами зі Сполучених Штатів Америки, до них приєднався і Президент США Джо Байден.

«Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, й цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків. Про це знають всі захисники України. Знають всі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей – громадяни, цивільні, які там вмирають у блокаді», – заявив Зеленський.

На його переконання, це знають і у Сполучених Штатах Америки, знають усі європейські політики. «Ми сказали всім. І це мають знати якнайшвидше і якнайбільше людей на землі. Щоб усі розуміли, хто й чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення. Життєво важливе», – наголосив президент.

Він зазначив, що Україна справді захопила певну кількість російських танків. Але, на його переконання, народи світу не зрозуміють, якщо захист свободи Європи буде здійснюватися саме таким чином.

Нагадаємо, Маріуполь Донецької області перебуває у блокаді фактично від початку березня. Місто перебуває під постійними обстрілами як із землі, так і з повітря, евакуація людей з міста вкрай ускладнена, а часто взагалі неможлива. Загарбники руйнують у місті абсолютно все, включно з переповненими бомбосховищами. У місті відсутня їжа й вода, а також електро- і газопостачання. Доставити гуманітарну допомогу в Маріуполь також неможливо. Кількість загиблих і померлих за цей час маріупольців невідома, однак вона точно перевищує 3 тис. людей. Багато з них поховані у братських могилах.

На додачу до блокади, росіяни почали викрадати місцевих жителів і насильно вивозити їх у фільтраційні табори. Один з таких розташований в Докучаєвську Донецької області, який російські бойовики окупували ще в 2014 році.

Президент Володимир Зеленський та інші представники української влади неодноразово зверталися до США і НАТО закрити над Україною небо або надати бойові літаки. Одне з останніх таких звернень прозвучало 24 березня. Однак країни НАТО у відповідь заявляють, що надання Україні бойових літаків і танків, є складним завданням.