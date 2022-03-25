16 березня російські військові скинули бомбу на Маріупольський драмтеатр, де ховалися близько тисячі жінок та дітей

Під завалами Маріупольського драматичного театру загинуло близько 300 людей. У приміщенні театру ховалися мирні мешканці Маріуполя, переважно, жінки та діти. 16 березня росіяни скинули на будівлю бомбу й тривалий час офіційної інформації про загиблих чи поранених під завалами театру не було.

У п’ятницю, 25 березня, Маріупольська міська рада повідомила, що під завалами драмтеатру загинуло близько 300 людей.

«Від очевидців з'явилася інформація про те, що у драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне», – повідомили у міськраді.

В укриттях драмтеатру від постійних бомбардувань ховалися жінки та діти, серед них було багато хворих. 16 березня під час авіанальоту росіяни скинули на будівлю бомбу, внаслідок чого вона обвалилася. Окупантів не зупинив напис «Діти» у дворі будівлі, який було видно з неба.

Через постійні обстріли міста рятувальники досі не можуть звільнити людей з-під завалів, тому досі не відомо, скільки точно людей загинули або постраждали внаслідок авіанальоту. За кілька днів після бомбардування омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що будівля витримала удар авіаційної бомби та захистила людей, які були у сховищі, однак офіційно цю інформацію до сьогодні не підтверджували.