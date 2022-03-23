Полк «Азов» у середу, 23 березня, опублікував відео з дрона, де видно масштаби руйнувань міста російською армією. На записі видно, що у місті фактично не залишилось вцілілих будинків. Ті будівлі, що не перетворились у руїни, залишились без вікон та окремих поверхів. У місті багато пожеж. «Це Маріуполь сьогодні... Наче мертве, розстріляне ворогом місто... Але воно ще живе. Там дихають люди - голодні, в підвалах догораючих будинків. Їх серця ще б'ються під завалами з надією на порятунок...», – вказано у повідомленні «Азову». Мешканці Маріуполя та військові героїчно протистоять ворогу уже упродовж трьох тижнів.