Росіяни зруйнували Маріуполь, а тепер незаконно депортують людей

Російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до Росії, відбираючи в них українські документи. Загалом незаконно депортували вже 15 тис. мешканців міста.

«Мешканців Лівобережного району починають масово вивозити на територію Росії. Загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців. Це десь половина від усіх мешканців, які й досі перебувають у Лівобережному районі. Відомо, що окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу», – повідомила у четвер, 24 березня, Маріупольська міськрада.

За даними мерії, вивезених маріупольців спершу доставляють у так звані фільтраційні табори, звідки потім перерозподіляють у різні віддалені міста Росії. Протягом 24 березня вже 6 тисяч мешканців міста насильно вивезли на територію окупанта.

Маріупольська міськрада також зазначає, що протягом останніх 20 днів окупанти блокують евакуаційну колону та не дають змоги безпечно врятувати людей, доправивши на підконтрольну Україні територію. Зокрема, автобуси, які сьогодні виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Очевидно, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію. Незважаючи на те, що саме цього хочуть жителі українського міста.

«Те, що роблять російські окупанти не піддається жодному поясненню. Спочатку вони блокують мирне місто, цілеспрямовано починають убивати людей, а потім насильно вивозять на свою територію. Україна таке переживала лише за часів Другої світової війни. На жаль, історія повторюється. Тільки тепер замість нацистів – рашисти. Наразі ми формуємо базу депортованих маріупольців і працюватимемо над їх поверненням в Україну», – сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За даними ГУР Міноборони, депортованим до РФ українцям після проходження фільтраційних таборів пропонують працевлаштування в депресивних районах, зокрема, на Сахаліні.

Українське МЗС оприлюднило заяву щодо примусової депортації Росією мешканців Маріуполя. «Ми закликаємо світових лідерів, які сьогодні зібралися в Брюсселі на саміти НАТО, Групи семи та ЄС, вжити термінових заходів, аби врятувати життя мешканців Маріуполя та інших українських міст, які опинилися в негуманній облозі російської армії», – йдеться у заяві.