Бойовики «ДНР» захопили автобуси та працівників ДСНС

Неподалік Маріуполя російські бойовики «ДНР» 22 березня захопили колону автобусів, які погодженим гуманітарним коридором мали евакуювати людей. Про це повідомила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук в етері телемарафону, пише «Укрінформ».

Як повідомляється, інцидент стався біля селища Мангуш Маріупольського району. Бойовики «ДНР» захопили автобуси та працівників ДСНС. Верещук запевняє, що наразі українська сторона намагається всіма силами їх витягнути.

«Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку заберуть, а людей, можливо, пустять, а може й ні», – сказала посадовиця.

Зауважимо, що 22 березня для евакуації маріупольців були погоджені три гуманітарні коридори: Бердянськ – Запоріжжя, Мангуська громада – Запоріжжя та Нікольське – Запоріжжя. Зранку колона з 24 автобусів, із яких сім завантажені гуманітарною допомогою, вирушила до Бердянська, щоб звідти продовжити шлях у Запоріжжя. А вже вдень із Бердянська до Запоріжжя рушили 15 автобусів із маріупольцями.

Однак, ще щонайменше 100 тис. жителів Маріуполя хочуть, але не можуть виїхати з міста. Як такого «коридору» немає.

«А ті, що є, лише для легкових автомобілів і тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів до пункту, де ми могли б їх посадити в автобус і відвезти до Запоріжжя», – пояснила Верещук

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли евакуаційні автобуси біля Маріуполя, є важкопоранені діти.