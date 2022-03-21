Евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя потрапили під обстріли російських окупантів. Є діти у важкому стані, повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, сьогодні більше 20 автобусів намагаються добратися так званими «зеленими коридорами».

«Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані», – написав він.

Зауважимо, що російські окупанти вже довели Маріуполь до гуманітарної катастрофи: вони обстрілюють місто з артилерії, з повітря, а віднедавна ще й з моря.

У місті немає води, їжі, газу, електроенергії й теплопостачання, люди ховаються в укриттях і бомбосховищах, одне з яких, де перебувала понад тисяча людей, вороги цинічно розбомбили. Також вони розбомбили школу мистецтв, де ховалися 400 людей.

У Маріуполі лише за офіційними даними вже загинули кілька тисяч людей. Їх ховають у братських могилах, а саме місто ворожі війська зруйнували на 90%.

Як інформував ZAXID.NET, 17 березня під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривали вогонь, в тому числі з танків.