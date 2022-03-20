Росіяни розбомбили школу мистецтв у Маріуполі, де ховалися 400 людей
Жінки, діти та люди похилого віку опинилися під завалами, точна кількість постраждалих ще не відома
Росіяни знову розбомбили місце, де переховувалися жителі Маріуполя. Цього разу російські військові скинули бомбу на школу мистецтв, повідомили у міській раді Маріуполя у неділю вранці, 20 березня. На момент бомбардування в школі було близько 400 людей.
Бомбу росіяни скинули у суботу, 19 березня. У школі під завалами опинилися сотні жінок, дітей та людей похилого віку.
«Окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється», –повідомили у міській раді Маріуполя.
Нагадаємо, 16 березня, російські військові цілеспрямовано розбомбили Драматичний театр у Маріуполі. Там перебували сотні людей, усі вони опинились під завалами. Крім того, в Маріуполі (Донецька область) вже немає жодної будівлі без пошкоджень, близько 80-90% міста зруйновано.