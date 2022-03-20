Школа мистецтв у Маріуполі, яку вже знищили росіяни. Фото до війни

Росіяни знову розбомбили місце, де переховувалися жителі Маріуполя. Цього разу російські військові скинули бомбу на школу мистецтв, повідомили у міській раді Маріуполя у неділю вранці, 20 березня. На момент бомбардування в школі було близько 400 людей.

Бомбу росіяни скинули у суботу, 19 березня. У школі під завалами опинилися сотні жінок, дітей та людей похилого віку.

«Окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється», –повідомили у міській раді Маріуполя.

Нагадаємо, 16 березня, російські військові цілеспрямовано розбомбили Драматичний театр у Маріуполі. Там перебували сотні людей, усі вони опинились під завалами. Крім того, в Маріуполі (Донецька область) вже немає жодної будівлі без пошкоджень, близько 80-90% міста зруйновано.