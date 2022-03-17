Росіяни взяли Маріуполь в облогу

Жодної будівлі в Маріуполі (Донецька область) немає без пошкоджень, близько 80-90% міста зруйновано, розповів заступник міського голови Сергій Орлов в інтерв’ю Forbes Україна.

Будинки або зруйновані повністю, або мають пошкодження від постійних атак росіян. Зокрема, за підрахунками міськради, 15 березня російська армія скоїла на місто 22 авіанальоти, в результаті яких на Маріуполь скинули 100 бомб.

Орлов розповів, що рятувальники не можуть виїжджати гасити пожежі, які виникають унаслідок обстрілів, оскільки їхні машини розстріляні.

«Ну які служби… Поліція? Там їх вбивають росіяни і паливо закінчується. І буквально кілька машин водоканалу, які розвозять воду», – сказав чиновник.

Він додав, що доступних джерел води на півмільйонне місто недостатньо.

«Якась незначна частина людей в приватному секторі може брати воду з колодязів. Плюс у людей немає опалення, вони спускали воду з систем опалення і користувалися цією водою. Хтось каже – в калюжах набираємо, коли був сніг, його топили…» – розповів заступник мера.

Станом на 13 березня в місті було 2 358 загиблих – це ті, чиї тіла знайшли на вулиці. Водночас кількість тих, хто перебуває під завалами, невідома. Знайдені тіла ховають у братській могилі, 70% усіх загиблих вдається ідентифікувати.

Також є випадки, коли місцеві ставали заручниками окупантів. Нещодавно росіяни взяли в заручники персонал пацієнтів лікарні. Загарбники змушують лікарів надавати допомогу пораненим росіянам.

Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули бомбу на Маріупольський драмтеатр, а також на пориміщення басейну «Нептун». Там ховалися сотні мирних людей із дітьми. Водночас відомо, що супутник зафіксував біля театру великий напис "ДЕТИ", що не могли на бачити пілоти ворожих винищувачів, зазначає LIGA.net.

Росіяни бомбардують Маріуполь з повітря і обстрілюють з артилерії. Також вони розстрілюють гуманітарні колони, у складі яких місцеві жителі намагаються покинути оточене місто.