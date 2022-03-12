Росіяни бомбардуваннями знищили майже всю міську інфраструктуру Волновахи

Через війну Росії проти України у Донецькій області фактично знищене місто Волноваха. Про це у суботу, 12 березня, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, російські загарбники повністю зруйнували міську інфраструктуру, а більшу частину населення – евакуювали з міста.

«Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів», – сказав він.

Голова ОВА додав, що до повномасштабного вторгнення Росії Волноваський район Донецької області налічував понад 100 тисяч населення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський нагородив Волноваху, яка більше двох тижнів відбиває атаки російських військ, званням «Місто-Герой України».

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