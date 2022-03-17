Дуже часто погоджені гуманітарні коридори не працюють через обстріли

Під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, в тому числі з танків. Загинули двоє поліцейських, інформує МВС України.

Як повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, один випадок трапився у Вишгородському районі на місці збору людей, які виходили з Демидова. Внаслідок мінометного обстрілу один поліцейський загинув, ще один отримав поранення. Другий поліцейський загинув в Ірпені, коли звідти вивозили дітей. Град влучив у службове авто, від якого нічого не залишилось.

«У Київській області, яка тимчасово окупована, розташована велика кількість лікарень, шкіл та дитячих садків. Щоб врятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості», – розповів Андрій Нєбитов.

Він додав, що на вулицях міст і сіл Київської області лежать багато тіл і місцевих мешканців, і ворогів. Їх складно забрати, адже там тривають найактивніші бої. Прикриваючись стрільбою, російські військові здійснюють передислокацію своїх сил і техніки.

Збройним силам України вдалось здійснити ефективний артилерійський удар у напрямку Ірпеня, Гостомеля, Немішаєвого, це дало змогу українським військовим просунутись вперед.

Нагадаємо, на 17 березня Україна та Росія погодили 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей з місць найактивніших бойових дій.