Гумантіраними коридорами 17 березня будуть евакуювати мирне населення та завозити в міста продукти й медикаменти

На четвер, 17 березня, Україна та Росія погодили 9 гуманітарних коридорів із місць найактивніших бойових дій. Про це повідомила міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Цими коридорами будуть евакуювати мирне населенни та завозити у міста продукти й медикаменти. Гуманітарні коридори для мирного населення: Маріуполь – Запоріжжя (Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту;

Бородянка – Житомир (Бородянка – Дружня – Загальці – Поташня – Пісківка – Мігалки – Біла Криниця – Хомівка – Березці – Радомишль – Поташня – Кочеров – Житомир);

Шевченкове Київської області – Бровари (Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калетянське – Козелець – Остер – Крехаєв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари); Коридори для гуманітарних вантажів: Для міста Вовчанськ Харківської області. 6 автомобілів із продуктами та медикаментами будуть відправлені з Харкова;

Для міста Гостомель Київської області. Автомобілі будуть відправлені з Білогородки;

Для міста Буча Київської області. Автомобілі будуть відправлені з Білогородки;

Для села Семиполки Київської області. Автомобілі будуть відправлені з Броварів;

Для села Марківці Київської області. Автомобілі будуть відправлені з Броварів;

Для села Опанасів Київської області. Автомобілі будуть відправлені з Броварів; Нагадаємо, що попри домовленість про припинення вогню на час евакуації, росіяни неодноразово зривали виведення мирних мешканців із зони бойових дій.

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