Попри домовленості про евакуацію мирного населення, росіяни щодня зривають її, обстрілюють транспорт і людей

Під час евакуації мирних мешканців села Перемога Баришівського району на Київщині росіяни відкрили вогонь. Колона людей за погодженим «зеленим» коридором складалась виключно з жінок та дітей. В результаті семеро людей загинули, з них одна дитина.

Про це повідомило управління розвідки Міноборони, зазначаючи, що обстріл був 11 березня біля села Гостролуччя. Досі невідомо точної кількості поранених.

«Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу», – повідомили в ГУР.

Як нагадало Міноборони, за четвертою Женевською конвенцією «Про захист цивільного населення під час війни» навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть участі в бойових діях, вважаються військовими злочинами.

Зазначимо, що попри домовленість про припинення вогню на час евакуації мирних мешканців із зони бойових дій, росіяни постійно зривають цей процес, відкриваючи вогонь по людях, транспорті, який їх вивозить та доставляє гуманітарну допомогу.

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