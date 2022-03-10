Російські загарбники висунули нові жорсткі вимоги до пропуску гуманітарних колон з міст України з 11 березня. Вони включають надання заздалегідь списків супроводжуючих та вилучення мобільних телефонів у всіх, крім представників Червоного Хреста. Про це повідомив керівник російського міжвідомчого штабу з гуманітарного реагування в Україні, начальник Національного центру управління обороною Росії Міхаіл Мізінцев.

«Попереджаємо українську сторону, що надалі гуманітарні колони пропускатимуться лише після завчасного надання списків автомобільного транспорту та посадових осіб, які супроводжують гуманітарні колони, у тому числі водіїв, за такою формою: номер по порядку, марка транспортного засобу, реєстраційний номер, П.І.Б., номер паспорта, громадянство, для водіїв – номер посвідчення водія із зазначенням дозволених категорій транспортних засобів. Звертаємо увагу, що з метою виключення збору розвідувальних даних про розташування підрозділів Збройних сил Росії кожна колона перевірятиметься на наявність засобів зв'язку та комунікації», – процитувала російського чиновника місцева агенція «Интерфакс».

«Телефони та інші засоби комунікації дозволяється мати лише представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста, решті посадових осіб будь-які технічні засоби комунікації заборонені, у разі виявлення таких, вони підлягають вилученню», – додав представник режиму держави-агресора.

Росія знову обіцяє у п'ятницю, 11 березня, оголосити «режим тиші» для можливості забезпечити роботу гуманітарних коридорів із Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя.

За словами Мізінцева, держава-агресор пропонує можливість виїхати з цих міст на її територію, а також до інших міст України (зі Сум – до Полтави, з Харкова за погодженням до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, з Чернігова – у південному напрямку за погодженням з українською стороною).

Нагадаємо, що Росія постійно обіцяє не обстрілювати «гуманітарні коридори» для евакуації жителів населених пунктів, у яких ведуться найзапекліші бої, але як тільки починається евакуація, то ворог відкриває вогонь.

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