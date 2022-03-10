Українці стоять у черзі до евакуаційного потягу, втікаючи від війни

«Укрзалізниця» опублікувала розклад евакуаційних поїздів, які заплановані на п’ятницю, 11 березня. Згідно з оприлюдненим графіком, заплановані такі рейси: З Києва: 06:23 - №114, 142 Львів - Лиман

07:00 - №732 Дарниця - Дніпро

08:00 - №705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

21:50 - №15 Харків - Рахів

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород

22:49 - №138 Хмельницький - Лиман

23:46 - №771 Київ - Хмельницький Харків: 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:09 - №15 Харків - Рахів

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ Дніпро: 06:23 - №796 Дніпро - Харків

08:16 - №738 Запоріжжя - Київ

14:00 - №731 Дніпро - Львів

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів Запоріжжя: 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів Вінниця: 00:28 - №105 Київ - Одеса

00:58 - №078 Одеса - Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ - Хмельницький

03:42 - №060 Чоп - Київ

03:42 - №058 Ворохта - Київ

03:54 - №106 Одеса - Київ

04:31 - №081 Ужгород - Київ

04:42 - №050 Трускавець - Київ

06:03 - №056 Рахів - Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський - Київ

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

18:07 - №055 Київ - Рахів

19:38 - №138 Хмельницький - Лиман

20:50 - №716 Львів - Київ

21:45 - №081 Київ - Ужгород

22:32 - №042 Трускавець - Дніпро

23:17 - №049 Київ - Трускавець

23:26 - №057 Київ - Ворохта

23:26 - №059 Київ - Чоп Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз анонсують: Краматорськ: Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00 Харків: Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40 Дніпро: П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00 Кривий Ріг: Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00

Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50 Одеса: Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32 Житомир: Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00 Жмеринка: Поїзд 7904 Жмеринка – Львів, 14:00 Авдіївка: Поїзд 7931 Авдіївка – Дніпро, 15:00 А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 11 березня виглядатиме так: Польща: № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55. Угорщина: Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта. Словаччина: № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;

№ 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13. Румунія: Одеса - Тульча (Румунія) вирушає о 23:23. Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET

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