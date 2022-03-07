Провідники Равністов К. та Піщанський І., які вимагали у людей по 1,5 тис. грн за проїзд у евакуаційному потязі

«Укрзалізниця» звільнила з роботи двох провідників, що вимагали у біженців гроші за проїзд у евакуаційному поїзді з Одеси до Перемишля. Фото та прізвища провідників опублікували 7 березня на офіційних сторінках залізниці у соцмережах.

Як повідомляє залізниця, працівники внутрішньої безпеки УЗ затримали двох провідників Равністова К. Є. та Піщанського І. М., які вимагали у біженців платити за проїзд в евакуаційному потязі 36 Одеса – Перемишль. Проїзд у всіх евакуаційних потягах є безкоштовним, проте ці провідники вимагали у людей по 1,5 тис. грн.

«Укрзалізниця» повідомила, що передає матеріали щодо цих провідників правоохоронцям з проханням кваліфікувати їх дії, як мародерство під час війни. Провідників уже звільнили з роботи.

«Десятки тисяч залізничників уже 10 днів працюють без вихідних і евакуювали 1,6 млн дітей та жінок – не маємо морального права дозволити двом заплямувати честь і гідність тисяч залізних людей!», – повідомила УЗ.

Якщо у вас є інформація щодо вимагання грошей за проїзд у евакуаційних потягах телефонуйте за телефоном 0 800 503 111, або звертайтесь через чат-бот УЗ в будь-якому месенджері. Треба надати інформацію про номер потяга, вагону, місто та дату відправлення.

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