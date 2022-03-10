Підсумки 15 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
фото Ден Кітвуд
До теми
Українська армія стримує наступ, а серед росіян збільшується кількість дезертирів. Противник деморалізований та здається в полон, оскільки шанси на перемогу рівні нулю. Під Києвом ЗСУ знищили ворожі танки, ліквідували командира полку РФ, ще 10 робочих танків ворога захопили на Чернігівщині, а також знищили дивізіон балістичних ракетних комплексів «Іскандер-М».
ZAXID.NET підсумовує п’ятнадцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Недобрим був ранок у Маріуполі. Напередодні ворог скинув бомби на місцевий пологовий, а вранці продовжив авіаналіт на місто. Під прицілом були житлові будинки, відомо про одного загиблого.
У Харкові, який ворог також хоче стерти з лиця землі, місцева поліція нарахувала уже 470 зруйнованих будинків.
У передмісті Херсона окупанти розгромили інститут НААН, ввечері був авіаудар по фізико-технічному інституті в Харкові, дві ворожі ракети також вдарили по аеропорту у Лозуватці біля Кривого Рогу.
Російські військові вдерлися на територію станцій газотранспортних систем у кількох областях України. Такі дії росіян несуть загрозу транспортуванню газу в Україні та Європі.
І про загрози. Росіяни замінували берег Каховського водосховища біля Запорізької АЕС. Також російські окупанти хочуть вчинити провокацію: вони розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.
Втрати російських окупантів
Сьогодні наші захисники мають чимало трофеїв. Під Києвом знищили п'ять ворожих танків, а також під Броварами ліквідували командира полку РФ, полковника Андрія Захарова.
Є хороші новини й з Чернігівщини. Там ЗСУ знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», а також захопили 10 російських танків, зенітно-ракетний комплекс і бронемашину. Захопили українці й основний бойовий танк Т-72 «Урал», а також лишився ворог й самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир».
Військові також захищають наше небо: сухопутні війська знищили ворожий штурмовик Су-25.
Станом на ранок 10 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 12000 військових. Також було знищено:
- танків ‒ 335 (+18);
- бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1 105 (+35);
- артилерійських систем – 123 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 56 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 29 (+1);
- літаків – 49 (+0);
- гелікоптерів – 81 (+0);
- автомобільної техніки – 526 (+44);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);
- цистерн з паливом – 60 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+0).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Одна людина загинула через ранковий обстріл Маріуполя, також відомо, що росіяни обстріляли блокпост у селі Стара Котельня, що за 20 км від Житомира. Унаслідок обстрілу загинули п’ятеро військових, ще двоє поранено.
У Ніжині Чернігівської області унаслідок обстрілу з «Ураганів» двоє людей загинули, восьмеро поранено
Станом на ранок 10 березня росіяни уже вбили 71 дитину, ще понад 100 – поранені.
Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.