Українська армія стримує наступ, а серед росіян збільшується кількість дезертирів. Противник деморалізований та здається в полон, оскільки шанси на перемогу рівні нулю. Під Києвом ЗСУ знищили ворожі танки, ліквідували командира полку РФ, ще 10 робочих танків ворога захопили на Чернігівщині, а також знищили дивізіон балістичних ракетних комплексів «Іскандер-М».

ZAXID.NET підсумовує п’ятнадцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Недобрим був ранок у Маріуполі. Напередодні ворог скинув бомби на місцевий пологовий, а вранці продовжив авіаналіт на місто. Під прицілом були житлові будинки, відомо про одного загиблого.

У Харкові, який ворог також хоче стерти з лиця землі, місцева поліція нарахувала уже 470 зруйнованих будинків.

У передмісті Херсона окупанти розгромили інститут НААН, ввечері був авіаудар по фізико-технічному інституті в Харкові, дві ворожі ракети також вдарили по аеропорту у Лозуватці біля Кривого Рогу.

Російські військові вдерлися на територію станцій газотранспортних систем у кількох областях України. Такі дії росіян несуть загрозу транспортуванню газу в Україні та Європі.

І про загрози. Росіяни замінували берег Каховського водосховища біля Запорізької АЕС. Також російські окупанти хочуть вчинити провокацію: вони розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.

Втрати російських окупантів

Сьогодні наші захисники мають чимало трофеїв. Під Києвом знищили п'ять ворожих танків, а також під Броварами ліквідували командира полку РФ, полковника Андрія Захарова.

Є хороші новини й з Чернігівщини. Там ЗСУ знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», а також захопили 10 російських танків, зенітно-ракетний комплекс і бронемашину. Захопили українці й основний бойовий танк Т-72 «Урал», а також лишився ворог й самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир».

Військові також захищають наше небо: сухопутні війська знищили ворожий штурмовик Су-25.

Станом на ранок 10 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 12000 військових. Також було знищено:

танків ‒ 335 (+18);

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1 105 (+35);

артилерійських систем – 123 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 56 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 29 (+1);

літаків – 49 (+0);

гелікоптерів – 81 (+0);

автомобільної техніки – 526 (+44);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Одна людина загинула через ранковий обстріл Маріуполя, також відомо, що росіяни обстріляли блокпост у селі Стара Котельня, що за 20 км від Житомира. Унаслідок обстрілу загинули п’ятеро військових, ще двоє поранено.

У Ніжині Чернігівської області унаслідок обстрілу з «Ураганів» двоє людей загинули, восьмеро поранено

Станом на ранок 10 березня росіяни уже вбили 71 дитину, ще понад 100 – поранені.

Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET