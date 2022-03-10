Служба безпеки України попередила, що російські терористи можуть підірвати склади з аміаком на Харківщині і звинуватити у цьому українських військових, про це йдеться у повідомленні від 10 березня.

«Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну. Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ. За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій», – написала СБУ.

Додамо, аміак – один з найважливіших продуктів сучасної хімічної промисловості. Його використовують для виробництва нітратної кислоти і азотних добрив. Коли аміак потрапляє у повітря, то утворює слабкий дим. Він вогне­небезпечний, створює вибухові суміші з повітрям, отруйний. Особливо небезпечний для очей.

Ознаки отруєння аміаком:

сильний кашель та задуха

запалення очей

порушення частоти пульсу

почервоніння шкіри

подразнення слизової

Захиститися від випарів аміаку можна одягнувши протигаз або респіратор. Можна також скористатися ватно-марлевою пов’язкою, рушником або іншою бавовняною тканиною, складеною в декілька разів. Тканину можна змочити розчином лимонної кислоти або водою.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Росія може застосувати хімічну зброю і звинуватити в цьому Україну.

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