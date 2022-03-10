Російські військові вдерлися на територію станцій газотранспортних систем у кількох областях України. Такі дії росіян несуть загрозу транспортуванню газу в Україні та Європі, повідомляє «Оператор ГТС України».

За інформацією газовиків, військові Росії та озброєнні угруповання «ЛНР» намагаються потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп’янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об’єктів газотранспортної системи.

«Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні», – вказано у повідомленні компанії «Оператор ГТС України».

Оператор ГТС вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу газотранспортної системи. Про надзвичайну ситуацію компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ «Газпром».

Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET