Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія готує провокацію на Запорізькій атомній електростанції, де наразі перебувають понад 500 загарбників і їхня військова техніка, а працівників станції катують.

«Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням. Більше того, за наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях. Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, який буде демонструвати своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів», – попередив Галущенко у вівторок, 9 березня.

Він наголосив, що працівників Запорізької атомної електростанції вже чотири дні утримують у заручниках. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки. Загалом, як повідомив Галущенко, працівники станції фізично та психологічно виснажені.

Нагадаємо, російські загарбники захопили Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі Запорізької області 3 березня. Після обстрілу загарбниками АЕС на її території почалася пожежа, до гасіння якої рятувальників спершу не допускали. Ворог продовжує перебувати на станції дотепер.