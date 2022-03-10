Запорізька атомна електростанція – це найбільша в Європі й шоста у світі атомна електростанція. Із 4 березня вона під контролем російських військових

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією. Про це у четвер, 10 березня, повідомила НАЕК «Енергоатом».

Запорізька атомна електростанція розташована у місті Енергодар. Це найбільша в Європі й шоста у світі атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн кВт кожний.

Нагадаємо, що 4 березня, російські військові обстріляли Запорізьку АЕС, через що виникла пожежа. Рятувальники змогли її загасити, але відтоді ЗАЕС перебуває під контролем бойовиків.

На захопленій АЕС залишились працівники, яких, за інформацією українського Міненерго, катують росіяни. На станції зараз перебуває близько 500 російських військових. Окупанти змусили керівництво АЕС записати звернення та планують використовувати його в пропагандистських цілях.

Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав міжнародних партнерів вжити всіх заходів для виведення російських окупаційних військ з захоплених ядерних об'єктів та закриття неба над Україною.

«Вибух на атомній електростанції через використання російськими військами зброї призведе до катастрофи для всієї Європи. Відповідальність за це буде повністю на Росії. Якщо станеться вибух, європейці будуть змушені переключити комфорт своїх будинків на радіаційні притулки. Ми повинні разом зупинити ядерний тероризм Росії. Треба робити це зараз, поки не стало занадто пізно», – наголосив Галущенко.

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