Працівники Запорізької АЕС вже чотири дні перебувають у заручниках

Російські окупаційні війська катують працівників Запорізької АЕС. За інформацією українського Міненерго, окупанти змусили керівництво АЕС записати звернення та планують використовувати його в пропагандистських цілях.

«Пропагандистська машина Росії має на меті створити ще один фейк для своїх громадян та міжнародної спільноти в спробі виправдати свої злочини. Працівники Запорізької АЕС вже 4 дні у заручниках. На станції перебуває близько 500 російських військових та 50 одиниць важкої техніки. Працівники станції фізично та психологічно виснажені», – повідомив уночі 9 березня міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook.

Міністр закликав міжнародних партнерів вжити всіх заходів для виведення російських окупаційних військ з захоплених ядерних об'єктів та закриття неба над Україною.

«Вибух на атомній електростанції через використання російськими військами зброї призведе до катастрофи для всієї Європи. Відповідальність за це буде повністю на Росії. Якщо станеться вибух, європейці будуть змушені переключити комфорт своїх будинків на радіаційні притулки. Ми повинні разом зупинити ядерний тероризм Росії. Треба робити це зараз, поки не стало занадто пізно», – наголосив Галущенко.

Нагадаємо, вночі 4 березня через обстріли російських окупантів виникла пожежа на Запорізькій атомній електростанції, розташованій в місті Енергодар. Пожежу вдалося загасити, однак з того часу АЕС перебуває під контролем окупантів.

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