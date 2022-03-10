Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, звинувативши в цьому Україну. Таку заяву зробила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

Вона вважає неправдивими заяви РФ про те, що США ніби то розробляють хімічну зброю в Україні.

«Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження ... ми всі повинні слідкувати за тим, що Росія може застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням», – впенена Псакі.

Псакі також відзначила «тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї» Росії, а також її модель «звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія».

Раніше речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у Росії нібито є документи, які «свідчать про те, що США підтримали програму створення біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою та сибіркою». Вашингтон і Київ закономірно спростували ці заяви як абсурдні.

Окремо військове відомство Росії звинуватило «українських націоналістів» у начебто підготовці якихось «провокацій» з використанням хімічної зброї.