На чернігівському напрямку Збройні Сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М». Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в оперативному командуванні «Північ».

«На чернігівському напрямку один з підрозділів оперативного командування «Північ» знищило дивізіон «Іскандер-М», які обстрілювали мирне населення», – йдеться в повідомленні.

Більше подробиць у відомстві не повідомляється.

Зазначимо, що комплекси «Іскандер» належать до сімейства балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля, (ОТРК). Вперше «Іскандер» представили в серпні 1999 року на аерокосмічному салоні МАКС.

Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК «Іскандер-М» – не менше 500 км (оголошена публічно) і може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).

Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 км, що порушує умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Як інформував ZAXID.NET, у Броварському районі Київської області українські військові знищили російського полковника Андрія Захарова.

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