ЗСУ знищили російський дивізіон ракетних комплексів «Іскандер-М»
Росія використовує ці комплекси для обстрілу мирного українського населення
На чернігівському напрямку Збройні Сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М». Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в оперативному командуванні «Північ».
«На чернігівському напрямку один з підрозділів оперативного командування «Північ» знищило дивізіон «Іскандер-М», які обстрілювали мирне населення», – йдеться в повідомленні.
Більше подробиць у відомстві не повідомляється.
Зазначимо, що комплекси «Іскандер» належать до сімейства балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля, (ОТРК). Вперше «Іскандер» представили в серпні 1999 року на аерокосмічному салоні МАКС.
Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК «Іскандер-М» – не менше 500 км (оголошена публічно) і може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).
Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 км, що порушує умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Як інформував ZAXID.NET, у Броварському районі Київської області українські військові знищили російського полковника Андрія Захарова.
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