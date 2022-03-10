Росіяни обстріляли блокпост у селі Стара Котельня, що за 20 км від Житомира. Унаслідок обстрілу загинули п’ятеро військових, ще двоє поранено. Про це у відеозверненні 10 березня повідомив голова ОДА Віталій Бунечко. За його словами, обстріл трапився увечері, 9 березня.

«Ми маємо трагічні новини за вчорашній вечір. Вчора продовжувались авіаційні обстріли Житомирщини. Фактично авіаційна війна Житомирщини. У Коростені було обстріляно нафтобазу "UPG". Одна людина загинула, не відбулося вибуху нафтопродуктів. Окрім того, було обстріляно блокпост у селі Стара Котельня Волицької громади Житомирського району. П'ять військовослужбовців загинуло, двоє поранено», – розповів Бунечко.

Напередодні росіяни також обстріляли об’єкти інфраструктури: пошкодили частину водогону у селі Тетерівка та котельню КП «Житомиртеплокомуненерго».

Загалом за два тижні війни ворог завдав понад 40 авіаударів по Житомирській області.

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