Уже два тижні триває наша боротьба. Українські військові, волонтери, екстрені служби, посадовці та кожен із нас протистоїть ворогу та боронить свою землю на фронті або в тилу. Участь кожного у цій боротьбі є важливою, адже разом ми обов’язково переможемо.

ZAXID.NET підсумовує 14 день війни та коротко розповідає про наші перемоги та втрати.

Звідки атакували

На дитячу лікарню та пологовий у Маріуполі сьогодні скинули бомби. Частина медзакладу вщент зруйнована. За попередніми даними, унаслідок бомбардування ніхто не загинув, але 17 поранені – це зокрема і породіллі. На головному фото статті ви можете побачити вагітну жінку, яку на ношах виносять із розтрощеної лікарні.

Окупанти запускали ракети по Краматорську, але наші військові вчасно їх перехопили та знищили ворожі «Іскандери». Харків, Чернігів, Київ, Житомир, Суми та інші міста та села продовжують тримати оборону. На Харківщині ЗСУ знищили ворожу базу, звідки регулярно обстрілювали Харків.

З гарячих точок на українській мапі треба негайно евакуйовувати людей, щоб ті не постраждали через цинічні обстріли по цивільних. Проте щоразу, як владі вдається домовитись про зелені коридори, ворог порушує свої обіцянки. До прикладу, сьогодні вдалось евакуювати 40 тис. жінок та дітей з різних областей, заплановано було близько 100 тис. Найбільш проблемні ділянки Маріуполь, Харків та Київська область.

На Херсонщині росіяни затримали понад 400 українців через протести. У самому Херсоні росіяни захопили СІЗО, де й планують утримувати патріотів.

Втрати російських окупантів

Найприємніша частина щоденних підсумків. Знищена ворожа база на Харківщині вселяє надію, що Харків вже менше потерпатиме від ворожих обстрілів, адже саме звідти росіни наносили удари.

Миколаївські десантники знищили російський «Тигр», обороняючи підступи до міста. Українець влучним кидком ручної гранати підірвав бронемашину, а контужені росіяни здались в полон.

Станом на ранок 8 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 12000 військових. Також було знищено:

танків ‒ 317 (+14);

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1 070 (+34);

артилерійських систем – 120 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 56 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 28 (+1);

літаків – 49 (+1);

гелікоптерів – 81 (+1);

автомобільної техніки – 482 (+8);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Під час евакуації населення на Київщині вбито поліцейського, ще двох осіб поранено. У Житомирі внаслідок обстрілу гуртожитка загинули четверо людей.

Унаслідок авіаударів російських ракет по місту Суми загинув 16-річний чемпіон України з самбо Артем Прийменко та п’ятеро членів його сім’ї.

Ще 17 постраждалих, серед яких і породіллі, є у Маріуполі. Там російська авіація розбомбила дитячу лікарню та пологовий.

За два тижні російських обстрілів загинули щонайменше 1170 мешканців заблокованого Маріуполя, 49 людей загинули за останню добу та були поховані у братській могилі.

Хроніки опору. День чотирнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET