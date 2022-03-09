Обстріли російськими військами житлових кварталів Маріуполя

У Маріуполі за два тижні війни внаслідок обстрілів і цілеспрямованого знищення людей загинули 1170 мирних мешканців. Про це в середу, 9 березня, повідомив заступник міського голови Сергій Орлов.

«Загинуло щонайменше 1170 людей, 47 сьогодні було поховано в братській могилі», – сказав Орлов, якого цитує «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки».

За його словами, місто перебуває під безперервним обстрілом Росії, відбувається геноцид українців.

«Люди – без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, і палять дрова. Що це, як не справжній геноцид українців, розпочатий Путіним і його генералами! Не пробачимо московській нашесті знищення українського народу!» – сказав Сергій Орлов.

Як інформував ZAXID.NET, російські окупанти завдали авіаудару по дитячій лікарні в пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше нема, багато поранених і вбитих жінок.

За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії.

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