Повністю зруйнований корпус медичного закладу

Російська військова авіація скинула кілька авіабомб на дитячу лікарню у Маріуполі. Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Як повідомляється, повністю зруйнований корпус медичного закладу. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється.

Місце падіння однієї з авіабомб, які російські війська скинули на дитячу лікарню у Маріуполі (фото міськради Маріуполя)

За словами заступника міського голови Маріуполя Сергія Орлова, за 2 тижні війни внаслідок обстрілів і цілеспрямованого знищення людей у місті загинули 1170 мирних мешканців.

За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії.

«Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба. Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!», – написав Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

На обстріл лікарні відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність», – заявив Володимир Зеленський у Telegram.

Доповнено. Станом на вечір 9 березня загиблих серед породіль і дітей через авіабомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі немає. Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко у прямому ефірі спільного телемарафону.

«Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та породіль, по діткам, за попередньою інформацією, потерпілих немає. Я сподіваюся, така цифра – нуль – залишиться. По жертвах також поки цифра залишається на нулі», – сказав він.

Зауважимо, що російські окупанти навмисне заблокували Маріуполь та свідомо відключають життєво важливі для мешканців комунікації, свідомо блокують підвезення їжі, постачання води. Більше того, вони не дозволяють його мешканцям покинути місто, постійно обстрілюючи його. Напередодні повідомлялося, що в Маріуполі від зневоднення померла 6-річна дитина.

Нагадаємо, напередодні росіяни нанесли авіаудар по селу Малинці Житомирської області, внаслідок якого загинули п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей. Крім того, російські військові вбили виховательок дитбудинку на Миколаївщині

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