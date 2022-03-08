Росіяни авіаударами зруйнували сім приватних будинків у Малині Житомирської області

Росіяни нанесли авіаудар по селу Малинці Житомирської області, внаслідок якого загинули п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей.

За інформацією рятувальників, обстріл стався у вівторок, 8 березня, о 20:50. Військові злочинці обстріляли з повітря вулицю вокзальну. У місті Малин, що поруч із селом, за інформацією поліції, внаслідок обстрілу зруйновано обійстя, в якому, попередньо, перебував місцевий мешканець, його тіло наразі не знайшли.

«Зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей (2021 р.н.)», – йдеться в повідомленні.

У селі Недашки від ракетного удару росіян постраждали приміщення місцевої школи та лісництва. Відомостей про постраждалих попередньо немає.

До слова, раніше сьогодні росіяни обстріляли гуртожиток та завод у Житомирі.

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