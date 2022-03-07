Російські війська вчергове обстріляли міста на Житомирщині. Напередодні ввечері під авіаудари потрапила північна частина області. Стріляли по житлових масивах міст Коростень, Малин та Овруч. Попередньо загинула одна людина. Ще четверо цивільних отримали поранення.

Як повідомили в понеділок, 7 березня, у ДСНС України, 6 березня близько 21:00 були нанесені авіаудари по м. Коростень, м. Овруч та м. Малин Коростенського району. Внаслідок обстрілів у м. Малин зруйновано двоповерхову будівлю, знищено 3 легкові автомобілі. Попередньо відомо, що загинула одна людина, ще 3 отримали травми. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна 13 ДПРЧ, жертв та постраждалих від особового складу немає.

Фото ДСНС

У м. Овруч – зруйновано двоповерхову будівлю центру зайнятості та вибуховою хвилею пошкоджено вікна в трьох п’ятиповерхових багатоквартирних житлових будинках. Попередньо постраждала одна людина. Від ДСНС залучено 11 осіб та 2 одиниці техніки.

У м. Коростень – пошкоджено вікна в будівлі ЗОШ №2. Попередньо відомо, що постраждала одна людина. Від ДСНС залучено 3 особи та 1 од. техніки.

За інформацією Суспільного, в ніч на 6 березня росіяни обстріляли житлові масиви Коростеня та Овруча. У Коростені внаслідок авіаційного удару зруйновані 10 приватних житлових будинків, одна людина загинула, п'ятеро отримали травми, в тому числі, одна дитина. Із підвалу гаража, який охопило полум'я, врятували п'ятеро дітей. Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що у Коростені росіяни з повітря обстріляли блокпост. Тоді загинуло четверо людей, п’ятеро отримали поранення.

Росіяни постійно обстрілюють Житомир та околиці. 27 лютого ракетний удар нанесли з боку Білорусі по аеропорту у Житомирі. 2 березня росіяни завдали авіаудару по Житомиру та потрапили у приватний сектор і лікарню. Тоді також загинули цивільні. Вранці у п’ятницю, 4 березня, російські військові фактично знищили школу №25 у центрі Житомира.

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