На блокпості загинуло четверо людей

У Коростені Житомирської області росіяни з повітря обстріляли блокпост. Загинуло четверо людей, п’ятеро отримали поранення. отримали поранення. Про це повідомляє Житомир.info.

«Відбулася повітряна атака блокпосту, є поранені. Передавальна вежа Коростеньмедіа вийшла з ладу. Новини транслюватимуться через Офіційні Facrbook-сторінки», – йдеться у повідомленні.

Як заявив мер Коростеня Володимир Москаленко, на блокпосту знаходились військові, поліція та тероборона.

Спочатку йшлося про двох загиблих, потім міська влада уточнила, що загинуло четверо людей. Серед загиблих – цивільна жінка, яка перебувала в автомобілі, який як раз проїздив блокпост.

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