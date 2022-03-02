Росіяни знову завдали ракетного удару по центру Києва
Залишки збитої ракети впали на «Південний» залізничний вокзал
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Росіяни знову завдали авіаційного удару по центру Києва. Уламки ракети впали на залізничний вокзал «Південний», із якого відправляються евакуаційні поїзди з Києва.
У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що 2 березня близько 21:30, що поруч із будівлею залізничного вокзалу «Південний» влучив снаряд. Сама будівля вокзалу зазнала незначних ушкоджень.
«Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».
Офіційної інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. Рух поїздів продовжується без змін.
За даними джерел «Української правди», російська ракета цілилась у будівлю Міністерства оборони або Командування сухопутних військ. Однак ракету збила українська система ППО й саме її уламки впали біля вокзалу «Південний», поруч із готелем Ibis. Ще однією ймовірною метою удару могло бути командування Сухопутних військ на Лук'янівці.
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