Від удару будівля вокзалу отримала незначні пошкодження

Росіяни знову завдали авіаційного удару по центру Києва. Уламки ракети впали на залізничний вокзал «Південний», із якого відправляються евакуаційні поїзди з Києва.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що 2 березня близько 21:30, що поруч із будівлею залізничного вокзалу «Південний» влучив снаряд. Сама будівля вокзалу зазнала незначних ушкоджень.

«Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Офіційної інформації про загиблих чи постраждалих наразі немає. Рух поїздів продовжується без змін.

За даними джерел «Української правди», російська ракета цілилась у будівлю Міністерства оборони або Командування сухопутних військ. Однак ракету збила українська система ППО й саме її уламки впали біля вокзалу «Південний», поруч із готелем Ibis. Ще однією ймовірною метою удару могло бути командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

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