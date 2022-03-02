Росіяни атакували центр Харкова, частково зруйнована будівля мерії

Російські військові завждали авіаудари в офісні та житлові будинки в центрі міста. Відомо, що після атаки росіян є постраждалі, їхня кількість уточнюється.

Заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха повідомив, що крилата ракета потрапила у будівлю Харківської міської ради, що розташована у центрі міста. Втім Харківська міська рада спростувала цю інформацію, повідомивши, що ракети потрапили в офісні будівлі навпроти мерії.

Наслідки обстрілів у центрі Харкова (фото ДСНС)

«Суспільне.Харків» повідомляє, що внаслідок авіаудару у міській раді та ближніх будівлях вибиті вікна. Місцеві жителі Харкова повідомляють про вибухи у центрі та в інших районах міста, у тому числі поблизу аеропорту та вокзалу. Відомо, що снаряд влучив у школу в районі Салтівка.

Також повідомляється, що росіяни намагались влучити у телевежу в Харкові, однак снаряди впали поблизу неї. Внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.

За даними Генпрокуратури, 2 березня внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний корпус «Державної гімназії з посиленою фізичною підготовкою «Кадетський корпус» та три автівки. Під час авіаудару 2 людини загинули, 9 - поранено. Також пошкоджено 3-поверховий житловий будинок, біля нього виявлено 5 пошкоджених автомобілів, даних про загиблих та поранених не надійшло.

Крім того пошкоджено 5-поверховий житлового будинку на вул. Холодногірська. Будівля зруйнована частково з 5 по 3 поверх, даних про загиблих та поранених немає. На ринку «Сказка», який розташований на вул. Холодногрська, пошкоджено торгівельні павільйони.

Нагадаємо, що Харків уже другий день поспіль піддається постійним атакам зі сторони російських військових. Вчора вони розбомбили будівлю Харківської облдержадміністрації, загинуло 10 людей. 2 березня російська ракета потрапила у будівлю управління поліції, загинуло 4 поліцейських, десятки поранені.

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