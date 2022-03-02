У Харкові після авіаудару горить будівля обласної поліції
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У середу вранці, 2 березня, у Харкові після попадання ракети горить будівля головного управління Національної поліції. Внаслідок ранкового авіаудару загинули четверо поліцейських, ще дев'ять людей травмовані.
«Попадання російської ракети в будівлю Національної поліції в місті Харків. Ось так і виглядає «руцкій мір», – повідомив штаб Сухопутних військ ЗСУ.
«Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі Головного управління Національної поліції в Харківській області, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі. На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється», – повідомили в ДСНС.
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