У середу вранці, 2 березня, у Харкові після попадання ракети горить будівля головного управління Національної поліції. Внаслідок ранкового авіаудару загинули четверо поліцейських, ще дев'ять людей травмовані.

«Попадання російської ракети в будівлю Національної поліції в місті Харків. Ось так і виглядає «руцкій мір», – повідомив штаб Сухопутних військ ЗСУ.

«Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі Головного управління Національної поліції в Харківській області, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі. На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється», – повідомили в ДСНС.

Унаслідок удару РФ по будівлі харківської поліції загинули четверо поліцейських. Ще близько 10 людей травмовані.

«Триває розбір завалів після варварського удару по офісу Харківської поліції та СБУ. 10 харків'ян удалося врятувати. Двох дістали з завалів. На сьогодні четверо загиблих. Усі поліцейські з загону спецназу поліції «Схід», – повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко у Telegram.

Протягом минулої доби, з 1 до 2 березня, російські окупанти продовжили наносити авіаудари та обстрілювати з артилерії мирні житлові квартали Харкова та області. Бомби, ракети і снаряди вражали житлові будинки та цивільні об’єкти. Внаслідок цього постійно виникали пожежі та руйнації. Гинули люди. Багато хто отримав поранення.