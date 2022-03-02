Теплохід з Бангладеш стояв в порту Ольвія від 23 лютого

Росіяни нанесли ракетного удару у судно, яке стояло в Чорному морі під прапором Бангладешу. Обстріл спричинив пожежу, за попередніми даними постраждалих немає.

Як повідомили в Адміністрації морських портів України, ракетний удар ВМС РФ нанесли о 17:25.

«За інформацією філії Ольвія по теплоході "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш), яке стоїть рейді порту Ольвія якірна стоянка № 363, ВМС РФ нанесений ракетний удар. Одна ракета потрапила в надбудову», — зазначено у повідомленні.

На судні виникла пожежа. Для порятунку екіпажу скерували два буксира.

Як повідомляє Адміністрація морських портів, судно зайшло в порт ще 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження без можливості виходу через блокаду ВМС РФ.

Нагадаємо, за сім днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Чорному морі російські ракети влучили у судна Панами, Молдови, а російські військові захопили цивільне рятувальне судно «Сапфір».

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