Росіяни захопили судно «Сапфір» під час виконання гуманітарної місії

У п’ятницю, 26 лютого, під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російські військові кораблі захопили українське цивільне рятувальне судно «Сапфір».

«Під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російськими військовими кораблями було захоплено та утримується цивільне рятувальне судно «Сапфір». Дії військових кораблів країни агресора є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства», – повідомила Адміністрація морських портів України.

Зв'язок з рятувальним судном втрачено.

«Сапфір» — пошуково-рятувальне судно. Призначене для патрулювання в відкритому морі, буксирувань суден і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунок людей і надання медичної допомоги постраждалим.

Побудований у 1988 році на Ярославському суднобудівному заводі. Після розпаду СРСР судно перейшло у власність ДП «Експедиційний загін аварійно-рятувальних і підводно-технічних робіт ЧМП». Із 2012 році оператором судна є КП «Морська пошуково-рятувальна служба (МПРС)». У жовтні 2021 року судно залучали до операції з буксирування судна розмагнічування «Балта» ВМС ЗС України після його аварії поблизу острова Зміїний.