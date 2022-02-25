Російський корабель атакував молдовське судно в Чорному морі
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Поблизу порту «Південний» росіяни підбили молдовське судно
У п’ятницю, 25 лютого, поблизу порту «Південний» у Чорному морі російський корабель підбив молдовське судно. Зв’язку з постраждалим судном немає.
«Бункеровщик «Міленіум Спіріт» з прапором Молдови за 12 миль від порту «Південний» був підбитий російським кораблем», – повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Росіяни поцілили в молдовське судно (фото ЗСУ)
Доля екіпажу невідома, зв’язку зі судном немає.
Напередодні в Чорному морі російська бомба влучила в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії.
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