Поблизу порту «Південний» росіяни підбили молдовське судно

У п’ятницю, 25 лютого, поблизу порту «Південний» у Чорному морі російський корабель підбив молдовське судно. Зв’язку з постраждалим судном немає.

«Бункеровщик «Міленіум Спіріт» з прапором Молдови за 12 миль від порту «Південний» був підбитий російським кораблем», – повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Росіяни поцілили в молдовське судно (фото ЗСУ)

Доля екіпажу невідома, зв’язку зі судном немає.

Напередодні в Чорному морі російська бомба влучила в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії.

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