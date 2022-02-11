Росія ввела в Чорне море 12 кораблів із трьох флотів

Росія влаштувала друге з квітня минулого року загострення у Чорному морі. Однак такого російського військового угруповання у Чорному морі ще не було.

У п’ятницю, 11 лютого, російські кораблі розширили площу, яку вони перекривають у Чорному морі. Лінія проходить максимально близько до українського узбережжя на Одещині. Таким чином, тепер до загрози вторгнення суходолом додався ще й можливий напад з моря, пише «Бабель».

Україна звернулася до Росії з вимогою протягом 48 годин роз’яснити, що російські війська роблять у прикордонних з Україною районах і в тимчасово окупованому Криму. Росія має назвати точні райони активності, дату закінчення навчань, кількість озброєних формувань, типи озброєння та військової техніки, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Офіційно російське міністерство оборони повідомляє, що в січні-лютому проводить окремі навчання в акваторіях Середземного, Північного й Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та в Тихому океані. Загалом у них беруть участь понад 140 бойових кораблів і суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки та приблизно 10 тис. військовослужбовців.

У Чорному морі під приводом цих навчань Росія зібрала 12 великих десантних кораблів із трьох флотів: Чорноморського, Тихоокеанського та Північного. Вони здатні перевозити до двох бригад морської піхоти (до чотирьох тисяч морських піхотинців) разом із технікою. Причому з півночі та Тихого океану прийшли шість кораблів. Як повідомив головний редактор моніторингової групи BlackSeaNews Андрій Клименко, така кількість є безпрецедентною. Для порівняння, у квітні 2021 року, коли вперше заговорили про загрозу для України з боку РФ, у Чорне море прийшли 4 кораблі – по два з Балтійського та Північного флотів.

У Чорному морі наразі незакритою залишилася тонка лінія завширшки 12 миль у територіальних водах інших країн. За словами Клименка, під час таких навчань завжди залишають коридори для комерційних суден. У Чорному морі таких коридорів два: від Босфору до Одеси та від Одеси до грузинського порту Поті. Однак, за словами Андрія Клименка, вперше Росія таких коридорів не залишила.

До слова, 95% українського експорту морями припадає саме на Чорне море.