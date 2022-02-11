Росія і далі звозить війська та техніку до Білорусі та в Крим

Нові супутникові знімки компанії Maxar свідчать проте, що Росія продовжує нарощувати військову могутність в Криму, у Білорусі та на західних кордонах. Знімки опублікував кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер у Twitter.

Зокрема, в окупованому Криму вранці 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалася нова велика дислокація військ та техніки: на занедбаний аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів та сотні одиниць техніки.

Також нові війська та техніка теж недавно прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав. Поблизу Новоозерного були помічені великі артилерійські дислокації та навчальна діяльність. В районі міста Славне було виявлено нову дислокацію.

На білоруському аеродромі Зябрівка Maxar зафіксували війська, польовий шпиталь, техніку – гелікоптери, армійські намети.Крім того, війська та бойова група дислоковані у районі міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.

На Курський полігон в РФ приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною нещодавно прибув великий військовий контингент. Продовжує прибувати додаткове обладнання, і тривають приготування для розміщення додаткових військ та техніки.