У Житомирі пролунав вибух через ракету, випущену з Білорусі

Ввечері 27 лютого у Житомирі у районі автовокзалу прогримів потужний вибух. Як повідомили у Держспецзв’язку, по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі. Вибух пролунав менш ніж за дві години після телефонної розмови президента Білорусі Олександра Лукашенка з Володимиром Зеленським про проведення переговорів.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що приблизно о 17:00 з території Білорусі в Україну запустили ракети «Іскандер». Опісля він опублікував фото з Житомира, заявивши, що в місто влучила саме ця ракета, і що ворог б’є по аеропорту. ЗМІ повідомляють, що вибух пролунав приблизно о 17:10.

«Іскандер» – це сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля (ОТРК).

Мер міста Сергій Сухомлин повідомив, що зараз йде оборона міста і мешканцям треба залишатись в укриттях.

Геращенко заявив, що найближчими днями мешканцям Волинської, Рівненської та Житомирської областей варто готуватись до можливих атак не лише російських, а й білоруських військових.

Нагадаємо, що 27 лютого президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував провести перші переговори України та Росії на кордоні з Білоруссю біля річки Прип'ять. Вибух пролунав менш ніж за дві години після телефонної розмови президентів.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

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