Знищена на вул. Вокзальній у Бучі ворожа техніка

У Бучі під Києвом українська артилерія знищили колону ворожої бронетехніки маркованою літерою V. Як повідомили у Держспецзв’язку, йдеться про понад 100 одиниць техніки противника.

На відео, яке поширила Державна служба спецзв’язку, вказано, що техніку знищили на вул. Вокзальній. Також на відео вказують, що знищена колона – це «кадирівці».

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Вранці 27 лютого МВС повідомляло, що у бік Києва рухається колона ворожої техніки позначена літерою V. Їх називали особливо небезпечними терористами, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Нагадаємо, що зараз тривають напружені бої за Київ. Раніше ми повідомляли, що під Гостомелем військові ЗСУ знищили елітний підрозділ «кадирівців» та ліквідували його командира Магомеда Тушаєва.

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