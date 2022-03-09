Майже 20 років у колишньому військовому гуртожитку, в який поцілили росіяни, жили цивільні

У Житомирі росіяни обстріляли колишній військовий гуртожиток та завод. Унаслідок ракетного удару загинули четверо людей, ще троє отримали поранення, сама будівля гуртожитку, де жили цивільні, зазнала пошкоджень.

Як повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин, ввечері, 8 березня, росіяни вкотре обстріляли Житомир. Авіаудар нанесли по будівлі колишнього військового гуртожитку на перехресті вул. Чуднівська і Чумацький шлях, біля адмінбудівлі водоканалу.

«Щойно був нанесений ракетний, бомбовий – який завгодно – удар по Корбутівці. По гуртожитку на вул. Чуднівській. Він повністю зруйнований. Коли ми кажемо військова частина чи інший стратегічний об’єкт, чомусь у них так не виходить з тими ударами. В цьому будинку вже 20 років живуть прості житомиряни. Так, вони колишні відставники, які служили ще в радянській армії. Ці люди, які отримали квартири, живуть уже багато-багато років», – повідомив міський голова.

За інформацією поліції Житомирщини, наразі відомо про загибель чотирьох людей. Ще троє отримали поранення, їм надають психологічну допомогу.

Крім цього, загарбники обстріляли завод Izovat, що виробляє близько 70% всієї мінеральної вати в Україні. Попередньо, одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, що ворог почав обстрілювати Житомир 27 лютого, коли зі сторони Білорус по міському аеропорту нанесли ракетний удар. Згодом росіяни обстріляли блокпост у Коростені та нанесли авіаудари по Овручу та Малині.

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