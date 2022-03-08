Російські військові вбили виховательок дитбудинку на Миколаївщині
Терористи розстріляли мікроавтобус з маркування «червоного хреста», який віз виховательок на зміну
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Російські військові розстріляли мікроавтобус, який віз виховательок дитячого будинку в одне із сіл на Миколаївщині. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної ради.
У вівторок, 8 березня, на трасі Н-14 на Миколаївщині їхав мікроавтобус з маркуванням «червоного хреста». Автомобіль віз виховательок дитячого будинку, які мали замінити своїх колег на роботі.
Після обстрілу мікроавтобус спалахнув. В результаті обстрілу, за попередньою інформацією, загинуло, троє виховательок. Ще двоє були поранені, але змогли з іншими колегами дістатися до позицій українських військових, де їм була надана допомога.
«Тільки вдумайтесь, навіть маркування «червоного хреста» не зупинило військо антихриста, бо в їх пустих головах відсутнє будь-що людське», – вказано у повідомленні Миколаївської облради.
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