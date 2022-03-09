Біля міста Дергачі у Харківській області, українські військові ЗСУ знищили російську базу, звідки регулярно обстрілювали Харків. Окупанти звідти відступили, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов під час всеукраїнського телемарафону 9 березня.

Синєгубов зазначив,що росіяни втекли в Росію, вони повністю перетнули кордон.

«Це дуже значний успіх, тому що саме звідти були обстріли району Олексіївка міста Харкова»,– пояснив Олег Синєгубов.

Додамо, що 8 березня ЗСУ разом з представниками територіальної оборони знищили частину російського десанту, який висадився на Харківщині. Росіяни планували атакувати Харків, але виконати завдання їм не вдалось. Частину росіян було знищено, інші повтікали назад у РФ.

А за день до того, 7 березня, під час боїв біля Харкова українські військові ліквідували російського воєначальника – генерал-майора Віталія Герасимова.

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