На Житомирщині взяли в полон військового дезертира

СБУ затримує зрадників, які зараз повернулися в Україну у складі російських військ. На Житомирщині взяли в полон військового дезертира.

У 2014 році під час анексії Криму майор Військово-Морських сил ЗСУ перейшов на бік Росії.

«Цей майор, заступник командира батальйону, є громадянином України. У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога. Зрадив присязі та вступив на військову службу до збройних сил РФ», – повідомили в СБУ.

У повідомленні також зазначено, що у березні 2014 року чоловік отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій.

Тепер йому загрожує покарання ще й за державну зраду.

Відео СБУ

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