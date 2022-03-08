На Житомирщині взяли в полон українського майора-дезертира
У 2014 році під час анексії Криму майор ВМС ЗСУ перейшов на бік Росії
СБУ затримує зрадників, які зараз повернулися в Україну у складі російських військ. На Житомирщині взяли в полон військового дезертира.
У 2014 році під час анексії Криму майор Військово-Морських сил ЗСУ перейшов на бік Росії.
«Цей майор, заступник командира батальйону, є громадянином України. У 2014 році під час анексії Криму, будучи військовослужбовцем ВМС, він перейшов на бік ворога. Зрадив присязі та вступив на військову службу до збройних сил РФ», – повідомили в СБУ.
У повідомленні також зазначено, що у березні 2014 року чоловік отримав паспорт громадянина РФ, а у 2020 році його удостоїли звання ветерана бойових дій.
Тепер йому загрожує покарання ще й за державну зраду.
Відео СБУ
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