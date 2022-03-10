На Чернігівщині ЗСУ захопили 10 російських танків, ракетний комплекс і бронемашину
Військові повідомляють, що техніка у робочому стані
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Український військовий фотографується на тлі захопленої техніки
Під час бою з російськими військовими на Чернігівщині підрозділ Збройних сил України захопив ворожу техніку. Про це у четвер, 10 березня, повідомляє оперативне командування «Північ».
«Сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК «Північ» відбувся бій із переважаючими силами противника. В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину», – написали військові.
Нагадаємо, що на чернігівському напрямку ЗСУ також знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».
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