З 9-ї ранку за київським часом відкрито гуманітарні коридори для евакуації з Сум, Тростянця, Краснопілля, Ізюму, Волновахи, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки й Білгородки, а також із Маріуполя з розмінуванням дороги. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Укрінформ.

Маршрути евакуації 10 березня:

з міста Тростянець у напрямку міста Полтава: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиці – Лубни – Полтава. Люди поїдуть частково автобусами, частково – власним транспортом;

з Краснопілля в напрямку Полтави: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиці – Лубни – Полтава. Також частково автобусами, частково – власним транспортом;

із Сум у напрямку Полтави: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиці – Лубни – Полтава. Із Сум люди виїдуть власним транспортом, а з Полтави будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту;

з міста Маріуполь у напрямку Запоріжжя: Маріуполь – Портівське – Мангуш в обхід Нікольського – Республіка – Розівка – Більмак – Пологе – Оріхів – Запоріжжя – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту;

з міста Волноваха Донецької області в напрямку міста Покровськ: Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ;

з міста Ізюм Харківської області до міста Лозова: Ізюм – Мала Комишуваха – Барвінкове – Близнюки – Лозова. Автобуси для евакуації будуть їхати з міста Лозова;

з міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до Києва: стоянка Білгородка Київ. Для евакуації людей буде направлено автобуси з Києва.

Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET