«Укрзалізниця» опублікувала розклад евакуаційних рейсів на 10 березня
До теми
«Укрзалізниця» опублікувала розклад евакуаційних поїздів, які заплановані на четвер, 10 березня. Згідно з оприлюдненим графіком, заплановані такі рейси:
З Києва:
- 06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
- 07:00 - №722 Дарниця - Харків
- 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
- 08:00 - №705 Дарниця - Львів
- 12:06 - №45 Ужгород - Лиман
- 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
- 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
- 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 15:02 - №55 Київ - Рахів
- 17:00 - №743 Київ - Львів
- 17:12 - №13 Київ - Солотвино
- 17:42 - №792 Київ - Кременчук
- 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
- 18:30 - №81 Київ - Ужгород
- 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
- 19:48 - №95 Київ - Рахів
- 20:05 - №29 Київ - Ужгород
- 20:12 - №49 Київ - Трускавець
- 20:21 - №59 Київ - Чоп
- 20:21 - №57 Київ - Ворохта
- 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
- 21:15 - №105 Київ - Одеса
- 21:22 - №97 Київ - Ковель
- 21:50 - №15 Харків - Рахів
- 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
- 22:22 - №7 Київ - Чернівці
- 22:37 - №91 Київ - Львів
- 22:47 - №46 Лиман - Ужгород
- 23:46 - №771 Київ – Хмельницький
Харків:
- 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
- 07:15 - ІС+ Харків - Львів
- 08:00 - ІС+ Харків - Львів
- 12:36 - №46 Лиман - Ужгород
- 14:00 - ІС+ Харків - Львів
- 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
- 15:09 - №15 Харків - Рахів
- 17:00 - №723 Харків - Львів
- 19:27 - №795 Харків - Дніпро
- 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- 21:43 - №7 Харків - Одеса
- 22:40 - №45 Ужгород - Лиман
Дніпро:
- 06:23 - №796 Дніпро - Харків
- 08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
- 14:00 - №732 Дніпро - Львів
- 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
- 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Запоріжжя:
- 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
- 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
- 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
Вінниця:
- 00:28 - №105 Київ - Одеса
- 00:58 - №078 Одеса - Ковель
- 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
- 02:35 - №771 Київ - Хмельницький
- 03:42 - №060 Чоп - Київ
- 03:42 - №058 Ворохта - Київ
- 03:54 - №106 Одеса - Київ
- 04:31 - №081 Ужгород - Київ
- 04:42 - №050 Трускавець – Київ
- 06:03 - №056 Рахів – Київ
- 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
- 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 18:07 - №055 Київ – Рахів
- 20:50 - №716 Львів – Київ
- 21:45 - №081 Київ – Ужгород
- 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 - №049 Київ – Трускавець
- 23:26 - №057 Київ – Ворохта
- 23:26 - №059 Київ – Чоп
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже анонсують:
Краматорськ:
- Поїзд 261/262 Краматорськ – Львів, 13 вагонів, 09:00
Харків:
- Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Дніпро:
- П. 203/204 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 11:00
- П. 215/216 Дніпро – Чоп, 15 вагонів, 19:00
Кривий Ріг:
- Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 12:00
- Поїзд 221/222 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 15:00
Одеса:
- Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32
А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 10 березня виглядатиме так:
Польща:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 08:00;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 916/915 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;
- № 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.
Угорщина:
- Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
Словаччина:
- Поїзд Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.
Румунія:
Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут Одеса – Тульча (Румунія): о 23:23 з одеського вокзалу вирушає 4-вагонний поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30, рейс повністю безкоштовний.
Хроніки опору. День чотирнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET