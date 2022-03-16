За добу ЗСУ збили понад 10 російських повітряних цілей

Близько опівночі 17 березня у Київській області українським військовим вдалося вивести з ладу два винищувачі РФ.

«Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника», – повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Впродовж доби 16 березня протиповітряна оборона України знищила більше 10 повітряних цілей РФ.

«Знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, ППО Сухопутних військ звітує про ще один збитий винищувач бомбардувальник Су-34 та вертоліт Ка-52 на північному та південному напрямку», – повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом за всі дні війни, починаючи від 24 лютого, Росія втратила 84 літаки та 108 гелікоптерів.