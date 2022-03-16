Українці збили два російські винищувачі Су-30 над Чорним морем
Окупанти намагалися атакувати селище на Одещині
У середу вранці, 16 березня, на півдні України зенітні ракетні війська ЗСУ знищили два російські винищувачі Су-30СМ, які намагалися атакувати одне з селищ на Одещині.
«Сьогодні о 5:00 ранку на півдні країни два винищувачі Су-30СМ російських фашистів відправили услід за російський кораблем», – йдеться у повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.
У ЗСУ зазначили, що обидва винищувачі окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Вони були ліквідовані зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування «Південь». Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в Чорне море.
Нагадаємо, за минулу добу українська ППО знищила сім російських винищувачів, вертольотів та БПЛА. Загалом від початку повномасштабного вторгнення армії РФ українські військові знищили понад 80 ворожих літаків.